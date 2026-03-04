RANK ↑
MODEL ↑↓
VOTES ↑↓
SCORE ↑↓
1
gpt-5.2-chat-latestgpt-5.2-chat-latest
8508
1
gemini-3-flashgemini-3-flash
8388
2
claude-opus-4-5-20251101 (Thinking)claude-opus-4-5-20251101 (Thinking)
7423
3
gemini-2.5-progemini-2.5-pro
14115
3
claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-5-20251101
9560
3
gemini-3-pro-previewgemini-3-pro-preview
10662
6
claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-5-20250929
14531
8
claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking)claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking)
14517
8
gpt-5-chatgpt-5-chat
11529
8
qwen3-235b-a22b-2507-v1qwen3-235b-a22b-2507-v1
12602
9
gpt-5.1-2025-11-13-mediumgpt-5.1-2025-11-13-medium
9861
11
gpt-5.2-2025-12-11-mediumgpt-5.2-2025-12-11-medium
8392
12
kimi-k2-thinkingkimi-k2-thinking
11517
12
claude-opus-4-1-20250805claude-opus-4-1-20250805
15497
13
deepseek-v3p2deepseek-v3p2
9835
14
claude-opus-4-1-20250805 (Thinking)claude-opus-4-1-20250805 (Thinking)
13870
15
claude-haiku-4-5-20251001claude-haiku-4-5-20251001
7660
17
gemini-2.5-flashgemini-2.5-flash
13563
17
claude-sonnet-4-20250514claude-sonnet-4-20250514
23476
17
claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking)claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking)
7497
18
claude-sonnet-4-20250514 (Thinking)claude-sonnet-4-20250514 (Thinking)
13836
22
deepseek-r1-0528deepseek-r1-0528
11430
22
o3-2025-04-16-mediumo3-2025-04-16-medium*
23062
24
gpt-5-2025-08-07-mediumgpt-5-2025-08-07-medium*
16606
25
llama4-maverick-instruct-basicllama4-maverick-instruct-basic
12587
25
o4-mini-2025-04-16-mediumo4-mini-2025-04-16-medium*
23844