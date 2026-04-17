Scale appoints Francis deSouza as the new CEOLearn more
Book demo
Past Event

NeurIPS (Neural Information Processing Systems)

December 10-16 2023

Generative AI

Scale Generative AI Data Engine Demos

Scale’s Data Engine enables rapid creation of tailored, high-quality datasets curated by vetted, subject matter experts to train the world’s most advanced models.

Generative AI - Assisted Instruction Following Demo

Generative AI - Span RLHF

Generative AI - Human Feedback and Preference Ranking

AUTOMOTIVE DATA ENGINE

Scale Automotive Data Engine Demos

The Scale Data Engine consists of all the tools and features you need to collect, curate, and annotate data, as well as evaluate models for improvement. Rewatch our latest demos for 3D, Mapping, and 2D data.

Data Engine: 3D Calibration Demo

Data Engine: 3D Frameless Demo

Data Engine: 3D Sensor Fusion Demo

Data Engine: Mapping Demo

Data Engine: Model Debugging Demo

Data Engine: Annotation Project Creation Demo

Data Engine: 2D Auto Annotate Demo

Data Engine: 2D Smart Tracking Demo

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