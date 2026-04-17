Past Event
NeurIPS (Neural Information Processing Systems)
December 10-16 2023
Generative AI
Scale Generative AI Data Engine Demos
Scale’s Data Engine enables rapid creation of tailored, high-quality datasets curated by vetted, subject matter experts to train the world’s most advanced models.
Generative AI - Assisted Instruction Following Demo
Generative AI - Span RLHF
Generative AI - Human Feedback and Preference Ranking
AUTOMOTIVE DATA ENGINE
Scale Automotive Data Engine Demos
The Scale Data Engine consists of all the tools and features you need to collect, curate, and annotate data, as well as evaluate models for improvement. Rewatch our latest demos for 3D, Mapping, and 2D data.
Data Engine: 3D Calibration Demo
Data Engine: 3D Frameless Demo
Data Engine: 3D Sensor Fusion Demo
Data Engine: Mapping Demo
Data Engine: Model Debugging Demo
Data Engine: Annotation Project Creation Demo
Data Engine: 2D Auto Annotate Demo
Data Engine: 2D Smart Tracking Demo
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